Вашингтон, 16 мая, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Желания Запада использовать замороженные суверенные активы России для поддержки Украины могут привести к подрыву мировой валютной системы. Об этом заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак на брифинге 16 мая.

Дарья Антонова ИА Регнум

Валютная система получит урон независимо от способа конфискации: будь то прямое изъятие средств или использование полученных с них доходов.

«Для фонда важно, чтобы любые предпринимаемые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы», — сказала Козак.

Она добавила, что решения об использовании активов необходимо принимать в соответствующих судебных инстанциях и юрисдикциях.

Как сообщало ИА Регнум, постпреды стран ЕС предварительно согласовали использование доходов от активов России для оказания помощи Украине. 8 мая стало известно, что на военную поддержку страны готовы потратить 90% доходов.

Политолог Ростислав Ищенко сравнил посягательство на активы России с традицией забирать суда и любое имущество во время войн. Однако он отметил, что в ситуации с Евросоюзом официально войну не объявляли, а значит, законодательно он не вправе распоряжаться чужими деньгами.

Посягательство Западом на замороженные активы России является элементом гибридной войны, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она добавила, что в России подобные действия будут расценивать как воровство, и также высказала мысль, что Запад самостоятельно разрушит им же созданную международную валютно-финансовую систему.