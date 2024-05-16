В МВФ обозначили возможные риски из-за планов Запада по российским активам
Вашингтон, 16 мая, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Желания Запада использовать замороженные суверенные активы России для поддержки Украины могут привести к подрыву мировой валютной системы. Об этом заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак на брифинге 16 мая.
Валютная система получит урон независимо от способа конфискации: будь то прямое изъятие средств или использование полученных с них доходов.
«Для фонда важно, чтобы любые предпринимаемые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы», — сказала Козак.
Она добавила, что решения об использовании активов необходимо принимать в соответствующих судебных инстанциях и юрисдикциях.
Как сообщало ИА Регнум, постпреды стран ЕС предварительно согласовали использование доходов от активов России для оказания помощи Украине. 8 мая стало известно, что на военную поддержку страны готовы потратить 90% доходов.
Политолог Ростислав Ищенко сравнил посягательство на активы России с традицией забирать суда и любое имущество во время войн. Однако он отметил, что в ситуации с Евросоюзом официально войну не объявляли, а значит, законодательно он не вправе распоряжаться чужими деньгами.
Посягательство Западом на замороженные активы России является элементом гибридной войны, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она добавила, что в России подобные действия будут расценивать как воровство, и также высказала мысль, что Запад самостоятельно разрушит им же созданную международную валютно-финансовую систему.