Москва, 17 мая, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Четверым членам преступной группы, причастным к хищению продукции предприятия военно-промышленного комплекса в особо крупном размере, вынесли обвинительные приговоры. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Москве и Московской области.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации силовиков, начальник лаборатории НПП «Исток» имени А. И. Шокина в период с 2012 по 2021 год умышленно указывала в документах ложные неисправности изделий, которые использовали для производства радиолокационных станций. Продукцию относили к подлежащей уничтожению.

Сообщники начальника наносили заводскую маркировку, готовили фиктивную документацию и вывозили изделия с территории завода для перепродажи.

В сентябре 2021 года членов ОПГ задержали при попытке похитить очередную партию продукции, добавили в ведомстве.

Следствие установило, что в результате преступной деятельности ОПГ предприятие понесло ущерб на сумму более 304 млн рублей. Четверо членов преступной группы признали вину. Щелковский городской суд Московской области приговорил начальницу лаборатории к четырем годам лишения свободы условно, водителя предприятия и вольнонаемного сотрудника военного представительства — к трем годам колонии общего режима. Директор компании, организовывавший продажу похищенной продукции, получил два лишения свободы, заявили в ведомстве.

Уголовные дела в отношении организаторов преступной схемы выделены в отдельное производство и в настоящее время находятся на рассмотрении в суде.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле сотрудники ФСБ задержали жителя Приморья, сотрудничавшего с украинской организацией. Мужчина вышел на контакт с подконтрольной ГУР минобороны Украины организацией. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступлениям, предусмотренного ст. 275.1 Уголовного кодекса РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). Свою вину он признал и раскаялся.

4 мая стало известно, что у фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Министерству обороны арестовали счета, земельные участки в Подмосковье и бизнес-центр в Москве. Компания заключила соглашение на изготовление и поставку 20 040 бронежилетов для участников специальной военной операции. Позже выяснилось, что средства индивидуальной защиты не соответствуют требованиям контракта. Выплаченные организации два миллиарда рублей признали похищенными.