Санкт-Петербург, 17 мая, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Проблема электросамокатов на улицах российских городов усугубляется, поскольку их количество постоянно растёт. И ситуация в Санкт-Петербурге в этом смысле наиболее показательна: это связано в том числе с особенностью улиц. Однако решать проблему необходимо в масштабах всей страны. Для этого требуется ограничить число этих средств индивидуальной мобильности (СИМ) и распространить на них действие правил дорожного движения. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр, комментируя информацию о том, что власти Санкт-Петербурга изъяли 5,5 тысячи электросамокатов за нарушение правил парковки.

Илья Питалев / РИА Новости

Эксперт отметил, что ситуация с использованием средств в Санкт-Петербурге особенно непростая. Ведь речь про туристическую столицу со сложными узкими тротуарами, в которой нет велосипедных и самокатных дорожек. На этом фоне озвучивалось даже предложение провести референдум о запрете их использования на отдельных центральных улицах города.

«Но постоянно сталкиваются две категории контрагентов. Есть люди, которые просто ходят пешком и порой страдают от электросамокатов. Однако есть муниципалитет, которому на самом деле выгодно, чтобы был такой крупный плательщик налогов. Достаточно и людей, которые пользуются этими средствами активно», — отметил Хайцеэр.

Да и те 5,5 тысячи электросамокатов, которые попали в поле зрения полиции в Петербурге, на самом деле не изъяты окончательно, заметил эксперт. Со склада временного хранения большинство из них вполне может вернуться на улицы. А кикшеринговых самокатов в Санкт-Петербурге и других крупных городах России уже не просто много, а чрезмерно много, указал собеседник ИА Регнум.

В Москве специфика городского движения отличается от ситуации в Санкт-Петербурге. Но проблема в том, что, помимо электросамокатов кикшеринга, которых в стране уже около 300 тысяч, частных СИМ ещё больше, примерно 700 тысяч, указал Хайцеэр.

Неудивительно, что в некоторых крупных городах страны стали вводиться запреты для СИМ, указал эксперт. Например, в Краснодаре теперь запрещено использовать их в городских парках и скверах. Власти Екатеринбурга одобрили предложение ГИБДД ограничить скорость СИМ в центре города до 15 километров в час. А в Перми кикшеринговые компании вынуждены были вообще приостановить свою деятельность.

«Точку в этом споре поставят ограничение количества электросамокатов и распространение на них правил дорожного движения. Но правила действовать будут лишь в том случае, если будет государственная регистрация самокатов. То есть сертификация, получение идентификационного номера, а затем, на основании этого, регистрация — через простую форму, например на сайте «Госуслуг». И тогда посредством камеры фотовидеофиксации сотрудники ГИБДД смогут фиксировать нарушения. Пока этого не будет, дело с мёртвой точки не сдвинется. А если просто ограничить количество электросамокатов, это не сократит травматизм», — прокомментировал Хайцеэр.

Полиция Санкт-Петербурга, как сообщила «Российская газета», провела масштабный рейд по проверке соблюдения законодательства в сфере использования СИМ. За три дня правоохранители всех районов Петербурга и ближайшего к городу Всеволожского района Ленинградской области проверили места парковки кикшеринговых компаний. Оказалось, что более 5,5 тысячи электросамокатов припаркованы с нарушением статьи 7.1 КоАП РФ. Все они были изъяты и помещены на склад временного хранения с целью изучения экспертами ГУ МВД на предмет их технического состояния и безопасности использования.

Ранее ИА Регнум передавало, что на юго-востоке Москвы мужчина на электросамокате сбил девочку 11 лет, после чего, бросив самокат, скрылся с места происшествия. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба городской прокуратуры. Девочка была госпитализирована. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по инциденту.

Также ИА Регнум сообщало, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который на электросамокате сбил 11-летнего мальчика, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. В отношении задержанного местного жителя возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.