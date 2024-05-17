Пекин, 17 мая, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета сообщил, что не устоял перед уткой по-пекински на ужине у председателя КНР Си Цзиньпина.

Сергей Гунеев / РИА Новости Президент России Владимир Путин

«Вчера мой друг и председатель КНР угощал меня такой уткой по-пекински. Сейчас вам скажу: там два кусочка лежали. Я думаю: съем только один кусок. Понимаете, да? Но не мог удержаться, съел второй», — рассказал российский президент, отвечая на вопрос студента, какое блюдо китайской кухни он любит больше всего.

При этом президент заявил, что это блюдо китайской кухни знают все, в России точно.

По словам Путина, русская и китайская кухни разные, но в них есть и общее, например, пельмени различного вида. Самое главное, что и русский народ, и китайский очень хлебосольные, любят гостей и с удовольствием их встречают, отметил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, Си Цзиньпин 16 мая дал государственный приём в честь визита Путина в Китай. Гостям предложили традиционные китайские блюда. В меню значились утка по-пекински, устрицы в утином бульоне, трепанг с луком-пореем, овощи в соусе из морепродуктов и пятнистый окунь в бульоне из креветок. Помимо этого, гостям подали жареную чумизу, пельмени с креветками, сладкое пирожное из маша, ванильный мусс, фрукты и мороженое.

Путин рассказал 17 мая, что во время рабочего ужина лидеры России и Китая обсуждали тему спорта. К ней главы государств возвращаются довольно часто, отметил российский лидер на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Путин прибыл в Пекин с двухдневным государственным визитом. Лидеры приняли участие в церемонии открытия Годов культуры России и Китая, проводимых в 2024 и 2025 годах, и концерте по случаю 75-летия установления дипотношений. В Доме народных собраний в Пекине состоялась беседа глав государств. Затем российско-китайские консультации продолжились в расширенном составе.

На следующий день, 17 мая, Путин посетил Харбин, где выступил перед студентами Харбинского политехнического университета.