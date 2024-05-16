Пекин, 16 мая, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Гостям государственного приёма по случаю визита президента России Владимира Путина в Китай от имени председателя КНР Си Цзиньпина предложили блюда китайской кухни.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

В меню значились в том числе утка по-пекински, устрицы в утином бульоне, трепанг с луком-пореем, а также овощи в соусе из морепродуктов и пятнистый окунь в бульоне из креветок.

Были и другие традиционные деликатесы. Среди них — жареная чумиза, пельмени с креветками. Также гостей приёма угощали десертами. Им предложили сладкое пирожное из маша, ванильный мусс, фрукты и мороженое.

Как сообщало ИА Регнум, государственный визит Путина в Китай начался 16 мая. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность президента России, которая продлится два дня.

Перед началом переговоров в Доме народных собраний в Пекине Путин и Си Цзиньпин пообщались «на ногах». Одной из тем, которую они успели обсудить, стало сельское хозяйство.

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В Доме народных собраний в столице Китая утром 16 мая состоялись переговоры лидеров двух государств в узком составе. В ходе встречи президент России отметил, что отношения двух стран не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо. Путин также выразил уверенность, что нынешний визит придаст дополнительный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества.

Затем состоялись переговоры лидеров в расширенном составе с участием делегаций. Участники встречи, которая продолжалась почти два с половиной часа, обсудили актуальные международные и региональные проблемы.

По итогам переговоров лидеры России и Китая подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

17 мая российский лидер посетит город Харбин. Там он выступит перед студентами одного из крупнейших в Китае вузов Харбинского политехнического университета.