Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Во время посещения Харбинского политехнического университета президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идею совместно развернуть флаги России и Китая на Марсе.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Знакомясь с экспозицией, посвящённой космическим технологиям, российский лидер осмотрел макет марсохода с технологией автоматического разворачивания флага.

Представители университета отметили, что хотели бы и дальше работать с Россией в космической сфере, чтобы флаги России и Китая были совместно развернуты на Марсе.

«Хорошая идея», — отметил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889433" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Встреча со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета

Как сообщало ИА Регнум, Путин 17 мая в рамках государственного визита в Китай прибыл в Харбинский политехнический университет, где ознакомился с музейной экспозицией вуза. Ему показали архивные фотографии и документы об истории университета.

На выставке президент России ознакомился с разработками для разных отраслей и областей экономики, а также с моделью марсохода «Чжужун» и макетами спутников «Лунцзян-2» и «Лунцзян-3».

Выступив перед студентами и преподавателями университета, Путин выразил уверенность в том, что сократившееся из-за пандемии количество студенческих обменов между Россией и Китаем будет расти.

Он сообщил, что Санкт-Петербургский государственный университет совместно с Харбинским политехническим университетом откроет образовательный центр, который станет одним из флагманов двустороннего сотрудничества в сфере образования.