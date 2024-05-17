Путин и Си Цзиньпин обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Путин и Си Цзиньпин обсуждали перспективы многопланового сотрудничества РФ и КНР
Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин, выступая на церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV форума межрегионального сотрудничества в Харбине, заявил 17 мая, что одной из тем обсуждения с председателем КНР Си Цзиньпином стало многоплановое сотрудничество.
«Перспективы дальнейшего развития такого тесного и многопланового сотрудничества подробно обсуждали только что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином вчера вечером», — заявил российский лидер.
Как добавил президент, подавляющее большинство российских регионов поддерживают связи с Китаем, а неразрывное партнёрство двух стран способствует росту экономик и надёжно обеспечивает энергетическую безопасность России и Китая.
Помимо этого, Путин выразил готовность российской стороны снабжать китайскую экономику, предприятия и города экологически чистой энергией.
Глава государства также пригласил китайских партнёров посетить Восточный экономический форум в сентябре, чтобы обсудить сотрудничество, в том числе на территориях опережающего развития.
Как сообщало ИА Регнум, Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Пекин с двухдневным государственным визитом. Лидеры приняли участие в церемонии открытия Годов культуры России и Китая, проводимых в 2024 и 2025 годах, и концерте по случаю 75-летия установления дипотношений, состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина.
На следующий день Путин прибыл в Харбин. Российский лидер принял участие в церемонии открытия восьмого Российско-китайского ЭКСПО и четвёртого форума межрегионального сотрудничества. В Харбине Путин также возложил венок к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая.