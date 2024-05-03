Вашингтон, 3 мая, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки вместе с союзниками работают над новыми санкциями в ответ на якобы поставки оружия и нефтепродуктов между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Об этом в ходе брифинга 2 апреля заявил руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«США будут продолжать вводить санкции против тех, кто занимается содействием поставкам оружия и нефтепродуктов между Россией и КНДР», — указал чиновник.

По словам Миллера, США могут объявить о новых санкциях до конца текущего месяца. Соответствующую работу в этом направлении Вашингтон ведёт со странами Европейского союза, Великобританией, Японией, Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей.

Как передавало ИА Регнум, в январе координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США располагают данными о якобы использовании Россией полученных от КНДР ракет для ударов по Украине. Представитель Белого дома пообещал, что американские власти наложат санкции на тех, кто помогает в обеспечении передач между Россией, Северной Кореей и Ираном.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявления о якобы использовании Москвой оружия из Пхеньяна и Тегерана, подчеркнула, что характер отношений России с Ираном и КНДР не нарушает никаких международных обязательств.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что Россия будет развивать с КНДР равноправное и справедливое взаимодействие, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Лавров также отмечал, что отношения между Россией и Северной Кореей не нарушают нормы международного права.