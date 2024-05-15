ДНР, 15 мая, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Группировка Вооружённых сил Украины оказалась в окружении в Часовом Яре. Об этом 15 мая сообщили источники в силовых структурах ДНР.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Уточняется, что украинские военные попали в оперативное окружение на востоке города. На этом участке ВСУ несут большие потери.

«Вся эта территория находится под полным огневым контролем», — процитировала «Российская газета» представителя силовых структур.

Как сообщало ИА Регнум, военные Южной группировки, улучшив положение по переднему краю, за сутки 13 мая нанесли поражение ВСУ в районах посёлка Белогоровка в ЛНР, сёл Георгиевка, Клещеевка, Раздоловка, Новомихайловка, Парасковиевка и Красное в ДНР.

Российские военные 11 мая нанесли поражение живой силе и технике 93-й механизированной, 92-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ, 107-й, 112-й, 115-й бригад теробороны в районах Спорного, Орехово-Василевки, Часова Яра, Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 7 мая сообщил, что украинское командование стягивает резервы под Часов Яр, чтобы усилить фланги своей группировки в этом районе. Также он проинформировал, что ВСУ тайно вывозят тела бойцов из города. Это происходит из-за того, что командование украинских войск скрывает реальные потери на донецком направлении.

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что после потери украинской армией Часова Яра подразделения ВСУ, которые находятся в Краматорске и Славянске, окажутся в трудном положении. По его словам, если Часов Яр падёт, то вся украинская система обороны в Донбассе начнёт распадаться.

Аналитик Рад Хосс предупредил, что потеря Часова Яра грозит вызвать эффект домино для украинской армии. В свою очередь заместитель начальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что взятие Часова Яра Вооружёнными силами России является лишь вопросом времени.