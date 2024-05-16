Москва, 16 мая, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Правящий режим в Болгарии пытается переформатировать День Победы и игнорирует обязательства по сохранению культурно-мемориальных объектов, заявила 16 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум

«Правящий режим всячески пытается «переформатировать» День Победы в «День Европы», полностью игнорирует свои международные обязательства по сохранению культурно-мемориальных объектов», — говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте ведомства.

Захарова однако отметила, что подобная линия властей не находит поддержки у сознательной части болгарского общества, которое помнит и ценит подвиг советских воинов-освободителей и своих партизан. По словам дипломата, конструктивные патриотические силы в стране набирают всё большую популярность. МИД убеждён, что голос здравомыслия в конечном счёте возобладает над русофобией.

В Болгарии прошли масштабные празднования по случаю 79-й годовщины Победы, организованные российским посольством совместно с объединениями российских соотечественников и дружественными НПО. С размахом жители приняли участие в многочисленных памятных акциях, охвативших в общей сложности порядка 50 городов — «Георгиевская ленточка», «Сад памяти», «Диктант Победы», концерт «Песни Победы», шествия «Бессмертного полка» в городах Бургас, Варна и Русе.

Захарова также сообщила, что в канун праздника вандалы разбили плиту с надписью «Вечная память» на мемориале советским и болгарским подводникам в поселке Камчия в Варненской области, залили краской список с именами погибших. В ночь на 12 мая злоумышленники осквернили монумент советскому солдату на братской могиле.

Как сообщало 9 мая ИА Регнум, торжественные мероприятия в честь Дня Победы прошли на военных базах в Абхазии, Киргизии, Таджикистане и Южной Осетии. В российском военном ведомстве также сообщили, что мероприятия в честь 79-й годовщины Великой Отечественной войны прошли в более чем 300 городах и населённых пунктах.

В столице Венесуэлы Каракасе также состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы. Памятные мероприятия в Венесуэле начались 5 мая, когда в Каракасе прошёл марш «Бессмертного полка». В нём приняли участие свыше 350 человек. Затем в городе прошёл митинг и концерт патриотической песни.