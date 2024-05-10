Каракас, 10 мая, 2024, 21:58 — ИА Регнум. В столице Венесуэлы Каракасе прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы. Свою акцию провело и постпредство Забайкальского казачьего войска в Венесуэле.

Михаил Макеев/ТАСС

Так, в рамках мероприятия с песнями и танцами была открыта фреска, посвящённая Дню Победы. Руководитель постпредств Забайкальского казачьего войска Роман Фроленко обратил внимание на символичность места, где это произошло. Фреска была создана неподалёку от мавзолея Уго Чавеса, который занимал пост президента Венесуэлы с 2002 по 2013 год.

Памятные мероприятия в Венесуэле начались 5 мая, когда в Каракасе прошёл марш «Бессмертного полка». В нём приняли участие свыше 350 человек. Затем состоялся митинг и концерт патриотической песни.

По случаю 79-й годовщины Победы в фойе школы имени Андреса Белло в Каракасе была открыта выставка, которая рассказывает венесуэльским школьникам о крупнейших сражениях Великой Отечественной войны. А во дворе школы по инициативе Дома России и Волонтёров Победы при поддержке посольства РФ было посажено «огненное дерево» — фламбоян.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3888009" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как отметили в российской дипмиссии, когда распустятся его огненно-красные цветы, они станут символом памяти о крови, пролитой героями, победившими фашистское зло.

Также в Венесуэле провели автопробег Победы. Праздничные мероприятия завершились салютом в 79 залпов.

Как передавало ИА Регнум, торжественные мероприятия в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошли более чем в 300 населённых пунктах России. В военных парадах, торжественных шествиях, на выставках было задействовано более 2,5 тыс. единиц вооружения, специальной и военной техники, в том числе 121 летательный аппарат.

9 мая на Красной площади прошёл парад Победы, в котором приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде приняли участие бойцы специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин в ходе торжественной речи на параде поздравил граждан с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что судьба России и её будущее зависят от каждого гражданина РФ, и призвал равняться на поколение победителей.