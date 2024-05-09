Москва, 9 мая, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Торжественные мероприятия в честь Дня Победы прошли на военных базах в Абхазии, Киргизии, Таджикистане и Южной Осетии, сообщила 9 мая пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

Минобороны России

«Торжественные мероприятия в честь Дня Победы прошли на военных базах в г. Кант (Киргизская Республика), г. Душанбе (Республика Таджикистан), г. Сухум (Республика Абхазия), г. Цхинвал (Республика Южная Осетия)», — говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве уточнили, что мероприятия в честь 79-й годовщины Великой Отечественной войны прошли в более чем 300 городах и населённых пунктах.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая на Красной площади прошёл парад Победы, в котором приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде приняли участие бойцы специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин в ходе торжественной речи на параде поздравил российских граждан с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Во время выступления он отметил, что судьба России и её будущее зависят от каждого гражданина РФ. Российский лидер призвал равняться на поколение победителей в Великой Отечественной войне.

Глава государства подчеркнул, что все участники спецоперации на Украине — герои, их поддерживает вся страна. Он отметил, что граждане России верят в военнослужащих ВС РФ и переживают за них, а духовная сопричастность судьбам и подвигам бойцов нерушимо связывает прошлое и нынешнее поколения героев Отечества.

Свою речь Путин завершил призывом к победе России. Сразу после парада президент вместе с приглашёнными на мероприятие иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.