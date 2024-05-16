Киев, 16 мая, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Средства, отправленные США на Украину, помогают финансировать американские фабрики и создавать новые рабочие места, заявил 16 мая глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью ABC News.

Иван Шилов ИА Регнум

«Эти деньги Украине не дают. Это деньги, потраченные на американских заводах, создающие американские рабочие места», — сказал он журналистам.

Глава киевского режима также оценил недавний визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину. Во время него Блинкен объявил о дополнительной помощи Киеву в размере 2 миллиардов долларов. Однако Зеленский в интервью заявил, что диалог — это хорошо, но Украине нужна помощь.

При этом в материале говорится, что визит Блинкена на Украину могу быть не более чем демонстрацией поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов оказания Вашингтоном военной помощи Украине. Госсекретарь США в сопровождении украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посетил одну из киевских пиццерий.

Кроме того, Блинкен побывал в одном из местных баров, где сыграл на гитаре и спел песню канадца Нила Янга Rockin' in the Free World. Выступление вызвало критику жителей Украины в социальных сетях. Украинцы назвали власти США виновными в поражениях ВСУ на поле боя. Некоторые из пользователей даже позволили себе оскорбительные и нецензурные высказывания.

Во время визита госсекретарь США назвал критическим для Киева текущий этап специальной военной операции на Украине. Он допустил, что предстоящие недели и месяцы потребуют от Украины многого.

Комментируя визит Блинкена в Киев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена добиваться своих целей. Представитель Кремля добавил, что российской стороне известно о нервозности в Киеве, ЕС и США из-за обстановки в зоне спецоперации.