Киев, 14 мая, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал критическим для Киева текущий этап специальной военной операции на Украине. Трансляцию выступления госсекретаря в Киевском политехническом институте вёл в прямом эфире Госдепартамент.

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«Мы встречаемся в критический момент», — заявил он.

Блинкен добавил, что российские военные наращивают наступление. В этой связи руководитель американского внешнеполитического ведомства полагает, что предстоящие недели и месяцы потребуют от Украины многого.

Как сообщало ИА Регнум, госсекретарь США 14 мая прибыл в Киев. Он встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Стороны, в частности, собираются обсудить вопросы оказания военной помощи киевскому режиму. Предположительно, он пробудет на Украине два дня.

Блинкен 14 мая встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Они посетили одну из киевских пиццерий. О деталях переговоров во время рабочего ланча не сообщалось.

На брифинге 14 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль намерен добиваться своих целей. Он добавил, что российской стороне известно о нервозности в Киеве, странах ЕС и США из-за обстановки в зоне спецоперации.