Москва, 14 мая, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил, что Россия намерена добиваться своих целей.

Kirill Chubotin/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен

«Мы намерены добиваться своих целей», — заявил он.

По словам представителя Кремля, Москве известно о нервозности не только в Киеве, но в странах ЕС и США из-за обстановки в зоне специальной военной операции. При этом, как добавил Песков, пока нечего комментировать.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 14 мая прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой. На повестке встреч Блинкена с украинскими властями обсуждения вопросов оказания военной помощи Украине. Визит, предположительно, продлится два дня.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило 13 мая, что недельный график мероприятий с участием Блинкена, распространённый пресс-службой внешнеполитического ведомства США, пуст до 17 мая.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Пентагона Ллойд Остин13 маяполтора часа обсуждали с украинским руководством вопросы военной помощи Киеву. Участники беседы обсудили ситуацию на поле боя и в какое вооружении нуждаются ВСУ.

Вашингтон объявил 10 мая о решении направить Киеву военную помощь на $400 млн.

Россия неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления Украине военной помощи. Так любые предназначенные для ВСУ военные грузы станут законной целью для российских Вооружённых сил, отмечал глава МИД Сергей Лавров. В свою очередь в Кремле заявляли, что поставки оружия ВСУ не способны изменить ход специальной военной операции.