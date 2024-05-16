Москва, 16 мая, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Удар украинской армии по Крыму с применением оперативно-тактических ракет ATACMS в ночь на 16 мая координировал дрон-разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk, сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

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По информации военных корреспондентов, беспилотник продолжил находиться в небе, кружа юго-западнее Севастополя.

«Для каждого массированного удара украинским войскам требуется не менее пяти–десяти пусковых M-142/M-270, притом что их количество строго ограничено и едва ли не половина всех поставленных пусковых были повреждены или уничтожены российскими войсками», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в течение последних двух суток ВСУ дважды использовали ATACMS для обстрела Крыма. В ночь на 15 мая российские системы противовоздушной обороны сбили над полуостровом 10 вражеских ракет, на следующую ночь — ещё пять.

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал такие обстрелы проявлением бессилия украинских властей. Он отметил, что киевскому режиму важно показать масштаб помощи, которую предоставляет Запад, а не попасть по цели.