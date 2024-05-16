Севастополь, 16 мая, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Киевский режим от бессилия постоянно старается напакостить России, и попытка украинской армии атаковать Крым ракетами ATACMS была одним из проявлений этой слабости, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Иван Шилов ИА Регнум

Он добавил, что украинские власти применяют западное вооружение сразу после получения, стараясь таким образом выслужиться.

«Не важно, попадут — не попадут, главное — показать масштаб всей западной помощи», — процитировала Белика «Лента. ру».

Депутат подчеркнул, что украинские войска всё равно не смогут остановить наступление российской армии.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ последние двое суток запускают ATACMS по территории Крыма. В ночь на 15 мая российские средства ПВО сбили 10 ракет. Вечером были сбиты ещё пять ракет над полуостровом.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев после атаки украинской армии вечером 15 мая сообщил, что в городе осколки сбитой ракеты повредили два частных дома и автомобиль, а также разбили окна в еще одном доме. Он отметил, что в ходе удара никто не пострадал.