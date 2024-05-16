Украинских уклонистов собрались лишить права на апелляцию в суде
Депутат Рады Федиенко: уклонистов на Украине лишат права апелляции решения суда
Киев, 16 мая, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Новый закон о мобилизации, который на Украине вступит в силу 18 мая, фактически лишает уклонистов права на апелляцию судебных решений при спорах с военкоматами (территориальные центры комплектования, ТЦК,) заявил член оборонного комитета Верховной рады Александр Федиенко. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».
Он ответил на вопрос журналиста, справится ли система с потоком судебных исков в отношении действий ТЦК. Депутат согласился, что будет большой поток обращений в суд, но ответом на это будет упрощение процедур.
«Вы должны понимать, что в этом новом законе предусмотрено решение суда без апелляции. Условно говоря, когда ТЦК обратятся в суд, скорее всего, это будет какая-то упрощённая форма обращения — автоматизированная», — сказал Федиенко.
Депутат отметил, что теоретическая возможность обжаловать решение суда для тех, кто не хочет служить в армии, останется, но они к тому времени уже будут мобилизованы. Политик также считает, что ТЦК не будут подавать в суд на тех, кто проигнорирует повестку, их данные сразу внесут в базу уклонистов, и патрули на её основе будут задерживать мужчин и доставлять в военкомат.
Как сообщало ИА Регнум, новый закон о мобилизации на Украине предусматривает ужесточение мер наказания для уклонистов. Кроме того, по нему повестку можно не вручать лично в руки военнообязанному, если его не оказалось по месту жительства, она всё равно будет считаться вручённой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 15 мая назвала новый закон о мобилизации на Украине преступным и страшным. Она обвинила киевский режим в геноциде украинцев.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 14 мая заявил, что новый закон о мобилизации на Украине фактически лишит прав мужчин призывного возраста. Он также отметил рекордные масштабы уклонения от мобилизации в этой стране.