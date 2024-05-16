Киев, 16 мая, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Новый закон о мобилизации, который на Украине вступит в силу 18 мая, фактически лишает уклонистов права на апелляцию судебных решений при спорах с военкоматами (территориальные центры комплектования, ТЦК,) заявил член оборонного комитета Верховной рады Александр Федиенко. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Он ответил на вопрос журналиста, справится ли система с потоком судебных исков в отношении действий ТЦК. Депутат согласился, что будет большой поток обращений в суд, но ответом на это будет упрощение процедур.

«Вы должны понимать, что в этом новом законе предусмотрено решение суда без апелляции. Условно говоря, когда ТЦК обратятся в суд, скорее всего, это будет какая-то упрощённая форма обращения — автоматизированная», — сказал Федиенко.

Депутат отметил, что теоретическая возможность обжаловать решение суда для тех, кто не хочет служить в армии, останется, но они к тому времени уже будут мобилизованы. Политик также считает, что ТЦК не будут подавать в суд на тех, кто проигнорирует повестку, их данные сразу внесут в базу уклонистов, и патрули на её основе будут задерживать мужчин и доставлять в военкомат.

Как сообщало ИА Регнум, новый закон о мобилизации на Украине предусматривает ужесточение мер наказания для уклонистов. Кроме того, по нему повестку можно не вручать лично в руки военнообязанному, если его не оказалось по месту жительства, она всё равно будет считаться вручённой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 15 мая назвала новый закон о мобилизации на Украине преступным и страшным. Она обвинила киевский режим в геноциде украинцев.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 14 мая заявил, что новый закон о мобилизации на Украине фактически лишит прав мужчин призывного возраста. Он также отметил рекордные масштабы уклонения от мобилизации в этой стране.