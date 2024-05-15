Пекин, 16 мая, 2024, 00:01 — ИА Регнум. Видеозапись с кадрами прибытия самолёта президента России Владимира Путина в Пекин показал Кремль 15 мая.

Кадр из видео

Он опубликовал ролик в своём Telegram-канале. Самолёт с Путиным встретила рота почетного караула.

Российский лидер выехал из аэропорта в сопровождении китайской полиции и отряда мотоциклистов. Путин передвигается в составе кортежа на автомобиле российской марки Aurus.

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Как сообщило ИА Регнум, ранее Кремль объявлял, что Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Визит российского лидера продлится два дня — с 16 по 17 мая. Это первая зарубежная поездка Путина после его переизбрания на посту главы государства.

16 мая президент России будет находиться в Пекине, где он проведёт неформальную встречу со Си Цзиньпином. В рамках второго дня своего государственного визита в Китай Путин посетит город Харбин. Он выступит перед студентами Харбинского политехнического университета, который является одним из крупнейших китайских высших учебных заведений.

Перед визитом в Китай Путин дал интервью китайскому информационному агентству Xinhua. Он заявил, что уровень российско-китайских отношений достиг наивысшего уровня за всю историю взаимодействия двух стран.