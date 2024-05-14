* экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 14 мая, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Российские военные в зоне проведения спецоперации взяли в плен боевиков из неонацистских формирований «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Братство» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в плен украинских боевиков взяли 10 мая военнослужащие группировки войск «Север» в ходе боевых действий в Харьковской области.

Как рассказал участник неонацистского формирования «Кракен» Илья Гут, в подразделение он попал добровольно. 10 мая они с сослуживцами были на позициях. После утреннего штурма бойцы заняли оборону, однако вечером последовал второй штурм.

«Я понял, что нас окружают. Была стрельба со всех сторон. Нам в блиндаж залетела граната. Я получил осколочное ранение. И мы приняли решение сложить оружие», ― сообщил пленный военнослужащий.

Гут добавил, что в подразделение в последнее время набирается мало добровольцев. Боевик отметил гуманное отношение к пленным со стороны российских военных. Ему дали воды, перевязали рану и оказали первую медицинскую помощь.

Боевики неонацистского формирования «Братство» Максим и Артём, которые также отправились в зону конфликта в качестве добровольцев, при ведении боя с российскими военнослужащими поняли, что шансов у них нет и сдались в плен.

«Я не хочу больше воевать. Это сильно тяжело психологически. Потому что много моих друзей погибло», ― рассказал пленный боевик неонацистского формирования «Братство» Артем.

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