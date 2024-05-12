* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 12 мая, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Группа бойцов ВСУ, а также террористических формирований РДК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), собранная для ведения боевых действий в Харьковской области, уничтожена, сообщил 12 мая источник ТАСС в силовых структурах.

11 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения войск группировки ВС РФ «Север» в минувшие сутки освободили пять населённых пунктов в Харьковской области — Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечью.

12 мая Конашенков проинформировал об освобождении ещё четырёх населённых пунктов в Харьковской области — Гатища, Красного, Мороховца и Олейниково. Российские войска нанесли поражения живой силе и технике противника, на данном направлении ВСУ в минувшие сутки потеряли до 100 военных и несколько единиц вооружения и военной техники, включая два танка, три гаубицы, три боевые машины реактивной системы залпового огня.

Опрошенные ИА Регнум эксперты связали действия ВС РФ с намерением воплотить призыв президента Владимира Путина о создании на контролируемой киевским режимом территории санитарной зоны для предотвращения атак на российские города. Россия создаёт зону безопасности, чтобы защитить граждан от обстрелов и действий диверсионных групп противника, отметил в беседе с ИА Регнум капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Боевики киевского режима, по предварительным данным, утром 12 мая запустили ракеты по Белгороду из района Казачьей Лопани в Харьковской области, сообщали источники в силовых структурах. Принимаются меры для подавления расчёта. Результатом удара ВСУ по Белгороду стало обрушение подъезда жилого дома на улице Щорса. В результате обрушения пострадали не менее 19 человек, в том числе двое детей.

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