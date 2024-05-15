Почепский район, Брянская область, 16 мая, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Почепским районом Брянском области украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом в ночь на 16 мая сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Почепским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор Брянской области в своём Telegram-канале.

Александр Богомаз уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, вечером Вооружённые силы Украины предприняли попытку совершить ракетную атаку на Севастополь. Около 22:55 мск в Севастополе объявили сигнал воздушной тревоги, который отменили спустя 20 минут. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей. В результате атаки никто не пострадал, повреждения получили три частных дома. В Министерстве обороны России заявили, что силы противовоздушной обороны сбили над территорией Республики Крым пять оперативно-тактических ракет ATACMS.

Кроме того, в Белгородской области украинские беспилотники атаковали три села — Цаповку в Борисовском районе и Новостроевку-Первую и Новостроевку-Вторую в Грайворонском городском округе. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, повреждены три частных жилых домовладения, три автомобиля, а также объекты на территории сельскохозяйственного предприятия в Цаповке.