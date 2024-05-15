Москва, 16 мая, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России в рамках уголовных дел об уничтожении и повреждении памятников советским воинам объявило в розыск ряд чиновников из Польши и стран Прибалтики, в том числе бывшего главу эстонской полиции Эмара Вахера и экс-главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Вахер Эльмар. Дата рождения: 01.05.1975. Разыскивается по статье УК… Урмас Рейнсалу. Дата рождения: 22.06.1975. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточках розыска.

Также в розыск также объявили мэров и вице-мэров литовских городов Паланга и Паневежис Шарунаса Ваткуса, Ритиса Миколаса Рачкаускаса, Саулюса Симе и Лорета Масилюнене.

Кроме того, в базу розыска МВД РФ внесли латвийского экс-министра экономики Яниса Витенбергса и польских чиновников Марека Хажевского и Ежи Врембяка.

Как передавало ИА Регнум, случаи осквернения памятников советским воинам происходят и в других странах. В феврале СКР возбудил уголовное дело по факту осквернения могилы героя Великой Отечественной войны Андрея Колбинского в Молдавии. Злоумышленники сорвали гранитную плиту, установленную на мемориале воинской славы «Вечность» в Кишинёве. В марте в немецком городе Пренцлау неизвестные осквернили мемориал на кладбище, где захоронены 354 советских воина. Неизвестные нанесли на памятник антироссийские надписи. 10 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинами в Финляндии. Вандалы залили краской памятник в столице страны Хельсинки.

Президент России Владимир Путин назвал уничтожение памятников невежеством и подчеркнул, что последствия таких действий будут плачевными. При этом глава государства напомнил, что в европейских странах сносят не только мемориалы героев Великой Отечественной войны, но и другие российские, советские монументы, например памятники Александру Пушкину.