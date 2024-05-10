Москва, 10 мая, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту осквернения памятника советским военнослужащим в Финляндии поручил возбудить председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщает 10 мая пресс-служба ведомства.

Кадр из видео

Вандалы залили краской памятник советским воинам в городе Хельсинки, сообщили ранее в российском посольстве в Финляндии. Главное следственное управление СК возбудит дело после получения в МИД России информации об обстоятельствах произошедшего.

«Действиям лиц, причастных к совершению данного преступления, будет дана уголовно-правовая оценка», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, утром 9 мая дипломатам стало известно об осквернении захоронения советских воинов в Хельсинки. На место происшествия вызвали правоохранителей, которые зафиксировали ущерб и приступили к следственным действиям. Самые заметные следы краски убрали с памятника сотрудники посольства и неравнодушные соотечественники. Вопрос о полном восстановлении памятника будут решать с финской стороной.

Подобные случаи происходили и в других странах. В феврале СКР возбудил уголовное дело по факту осквернения могилы героя Великой Отечественной войны Андрея Колбинского в Молдавии. Неизвестные сорвали гранитную плиту, установленную на мемориале воинской славы «Вечность» в Кишинёве.

В марте в немецком городе Пренцлау неизвестные осквернили мемориал на кладбище, где захоронены 354 советских воина. Злоумышленники нанесли на памятник антироссийские надписи.

В январе в Ереване мужчина раскидал венки и цветы, возложенные к памятнику детям блокадного Ленинграда, и растоптал ногами ленту-триколор. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением памятника и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего.

В ряде европейских стран ранее запретили проведение акций в честь Дня Победы или ввели ограничения на их проведение. В частности, власти Эстонии пригрозили применять меры в отношении граждан, которые выйдут 9 Мая с георгиевскими лентами, флагами России и СССР. А в Берлине запретили использовать 8 и 9 мая символику, связанную с Великой Отечественной войной, СССР и современной Россией. Россия осудила это решение и призвала отменить его, а также прекратить попытки переписывания истории.