Москва, 26 февраля, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Уголовное дело в связи с осквернением могилы героя Великой Отечественной войны в Молдавии поручил возбудить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба российского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

Уточняется, что в феврале глава национального оргкомитета «Победа» и поискового движения Молдавии Алексей Петрович рассказал о повреждённом неизвестными вандалами обелиске на могиле героя Великой Отечественной войны гвардии капитана Андрея Васильевича Колбинского на мемориале воинской славы «Вечность» в Кишинёве. Гранитную плиту, установленную сослуживцами офицера, злоумышленники сорвали с постамента.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по данному факту и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего», — указано в сообщении СК РФ.

Посольство России неоднократно выражало обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении могил и памятников советским солдатам в Молдавии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 10 февраля председатель СК РФ Бастрыкин поручил провести проверку в связи с осквернением памятника советским солдатам в селе Кошница Дубоссарского района Молдавии. Мемориал пострадал от рук вандалов уже в четвёртый раз.

Днём ранее, 9 февраля 2024 года, глава Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович написал о том, что в селе Старые Биличены в Сынжерейском районе Молдавии пропала вторая из трёх скульптур с памятника на братской могиле советских солдат. Первую скульптуру похитили несколько лет назад.

В ноябре 2022 года в городе Единице на севере Молдавии вандалы изрисовали свастикой памятник советским воинам. Они осквернили стелы вокруг памятника и постамент.

В сентябре 2023 года вандалы осквернили памятник танку Т-34 в городе Корнешты Унгенского района Молдавии. Преступники нанесли оскорбительные надписи и залили краской гранитные плиты. Российское посольство в Молдавии назвало произошедшее новым всплеском «антироссийской истерии в республике».