Москва, 12 марта, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку осквернению мемориала советским воинам в немецком Пренцлау. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В средствах массовой информации сообщается, что в городе Пренцлау в Германии неизвестные осквернили мемориал советским воинам, погибшим в годы Второй мировой войны. Злоумышленники нанесли на памятник антироссийские надписи. На советском воинском кладбище в Пренцлау захоронены 354 советских воина», — сказано в сообщении СК.

Отмечается, что Бастрыкин поручил центральному аппарату СК России дать правовую оценку по данному факту и во взаимодействии с Министерством иностранных дел установить все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением могилы героя Великой Отечественной войны в Молдавии.

Уточнялось, что в феврале глава национального оргкомитета «Победа» и поискового движения Молдавии Алексей Петрович рассказал о повреждённом неизвестными вандалами обелиске на могиле героя Великой Отечественной войны гвардии капитана Андрея Васильевича Колбинского на мемориале воинской славы «Вечность» в Кишинёве. Гранитную плиту, установленную сослуживцами офицера, злоумышленники сорвали с постамента.

В свою очередь посольство России неоднократно выражало обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении могил и памятников советским солдатам в Молдавии.

До этого, 10 февраля, Бастрыкин поручил провести проверку в связи с осквернением памятника советским солдатам в селе Кошница Дубоссарского района Молдавии. Мемориал пострадал от рук вандалов уже в четвёртый раз.