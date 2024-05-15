Братислава, 16 мая, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Лидер прозападной оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михаил Шимечка заявил, что человек, совершивший покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, не связан с их движением. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

«Однозначно отвергает то, что он (человек, напавший на Фицо. — Прим. ред.) был членом нашего движения. Произошедшее вообще никак не связано с нашей партией или с членами нашей партии», — говорится в сообщении, опубликованном на странице лидера оппозиционной партии в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

При этом одними из причин покушения на Роберта Фицо, по мнению директора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолия Гагарина, могли стать политические взгляды словацкого премьер-министра, выступающего за восстановление дружеских отношений с Россией. О политических мотивах покушения заявил и глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток. При этом он допустил, что злоумышленник мог спланировать нападение вскоре после президентских выборов, второй тур которых прошёл в стране 6 апреля.

Как передавало ИА Регнум, на Фицо напали 15 мая в городе Гандлова во время встречи политика с местными жителями. Мужчина, стоявший в толпе, несколько раз выстрелил в премьер-министра. Пострадавшего с ранениями в грудь, живот и руку доставили в больницу в Братиславе на вертолёте. Вечером телеканал ТАЗ сообщил, что врачи оперировали пострадавшего Фицо почти четыре часа. После операции его ввели в состояние искусственной комы, в котором он будет находиться в течение суток.

По сообщениям местных СМИ, злоумышленника задержали. Стрелявшим предположительно оказался 71-летний сторонник либеральной прозападной оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» писатель Юрай Цинтула. Действующий президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила задержание, но не назвала имени подозреваемого в покушении.