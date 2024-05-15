Москва, 15 мая, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Наиболее вероятная версия покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо — это его особая политическая позиция, которая вызывает острое неприятие коллективного Запада. При этом попытка уничтожить неугодного деятеля — это свидетельство бессилия: переосмысление происходящих в Европе и мире событий стало необратимым. Такое мнение выразил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин, комментируя информацию о покушении на главу словацкого кабмина.

Radovan Stoklasa /AP/TASS Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Эксперт заметил, что наиболее вероятная версия — это особая политическая позиция Фицо, а почерк невольно вызывает ассоциации с недавними подобными преступлениями, за которыми, как полагают следственные органы в России, стоят спецслужбы Украины, курируемые, в свою очередь, западными службами.

«Мы прекрасно понимаем, что исполнители могут и не знать, кто является настоящим заказчиком. Но мы же прекрасно понимаем, кому это выгодно. Видимо, покушение связано именно с его позицией, которая отличается от принятого в странах ЕС некоего такого «свода правил». Это с одной стороны попытка, как говорят, заткнуть рот всем, кто имеет яркую и однозначную позицию. Попытка убрать наиболее сильных лидеров. И, конечно же, послать сигнал тем, кто занимает похожую позицию или хотел бы быть таким же. То есть это попытка запугать. Но подобные действия — это свидетельство бессилия», — поделился Гагарин.

Однако политолог усомнился в том, что это покушение достигнет своих целей. Процесс переосмысления происходящих в Европе и мире событий уже необратим.

«Они не могут остановить процесс, который неуклонно, день за днём приближает многополярный мир. Но люди, которые имеют позицию, расходящуюся с мнением так называемого европейского сообщества, к сожалению, могут стать объектами террористических действий. Конечно, это сигнал, что противостояние стало приобретать характер террористического преследования. Поэтому, к сожалению, это, видимо, не последнее покушение», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил тяжёлые ранения в результате покушения, совершённого 15 мая в городе Гандлов. Когда глава словацкого правительства вышел на улицу по окончании заседания кабмина, чтобы пообщаться с людьми, прозвучал окрик из толпы, после которого раздалась стрельба.

Фицо упал на землю, охрана подхватила его и помогла добраться до автомобиля. Раненого на вертолёте доставили в больницу Братиславы. Врачи, по данным СМИ, оценивают его состояние как крайне тяжёлое. Премьер получил несколько ранений, в том числе в живот.

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Правительство Роберта Фицо в ноябре 2023 года заблокировало выделение Словакией нового пакета военной помощи Украине на сумму 40,3 млн евро. Он заявил, что поставки оружия киевскому режиму только увеличивают количество погибших. Премьер-министр также заявил, что не поддержит заявку Украины на членство в НАТО.

Фицо выступает с осуждением санкций против России, отмечая, что они вредят жителям Словакии. Он высказал в одном из своих выступлений мнение о том, что Россия не заинтересована в третьей мировой войне. По словам премьер-министра, украинский конфликт можно было погасить в самом начале, но «кто-то сказал украинцам, что это не надо делать».

Ранивший Фицо мужчина стрелял из короткоствольного ружья, на которое имел разрешение, сообщило словацкое издание Denník N. Покушение совершил 71-летний мужчина, приехавший в Гандлов, где Фицо проводил выездное заседание кабинета министров, из города Левице. Полиция установила личность мужчины.