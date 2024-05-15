Установлена личность мужчины, стрелявшего в премьера Словакии
Братислава, 15 мая, 2024, 17:55 — ИА Регнум. В Словакии установили личность человека, стрелявшего в премьер-министра Роберта Фицо, сообщало TV Joj.
«Стрелявшим в Фицо человеком оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице», — сообщил телеканал.
Мужчину уже задержали. Подробности задержания неизвестны. Полиции предстоит выяснить мотивы нападавшего.
По данным Plus7Dni, злоумышленником оказался 71-летний сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия» писатель Юрай Цинтула.
Цинтула открыто выражал свою ненависть к Фицо в соцсетях.
Роберт Фицо, будучи в оппозиции, выступал против поставок оружия Украине. После его прихода к власти правительство страны заблокировало выделение республикой нового пакета военной помощи Украине на 40,3 млн евро. Премьер обещал, что Словакия не поддержит заявку Украины на членство в НАТО и не будет посылать Киеву в дар военную помощь со складов национальных ВС.
В апреле 2024 года Фицо подтвердил желание страны наладить дружеские отношения с Россией.
15 мая стало известно, что премьер-министра Словакии ранили после заседания кабмина. Нападавший произвел несколько выстрелов, когда Фицо вышел поприветствовать граждан. Раненого премьера доставили в больницу на вертолете. Сообщалось, что пули попали в грудь и живот.
По имеющимся данным состояние Фицо оценили, как тяжелое. В партии премьера заявили об угрозе жизни политика и добавили, что ближайшие несколько часов станут решающими.