Братислава, 15 мая, 2024, 17:55 — ИА Регнум. В Словакии установили личность человека, стрелявшего в премьер-министра Роберта Фицо, сообщало TV Joj.

Соцсети

«Стрелявшим в Фицо человеком оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице», — сообщил телеканал.

Мужчину уже задержали. Подробности задержания неизвестны. Полиции предстоит выяснить мотивы нападавшего.

По данным Plus7Dni, злоумышленником оказался 71-летний сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия» писатель Юрай Цинтула.

Цинтула открыто выражал свою ненависть к Фицо в соцсетях.

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Роберт Фицо, будучи в оппозиции, выступал против поставок оружия Украине. После его прихода к власти правительство страны заблокировало выделение республикой нового пакета военной помощи Украине на 40,3 млн евро. Премьер обещал, что Словакия не поддержит заявку Украины на членство в НАТО и не будет посылать Киеву в дар военную помощь со складов национальных ВС.

В апреле 2024 года Фицо подтвердил желание страны наладить дружеские отношения с Россией.

15 мая стало известно, что премьер-министра Словакии ранили после заседания кабмина. Нападавший произвел несколько выстрелов, когда Фицо вышел поприветствовать граждан. Раненого премьера доставили в больницу на вертолете. Сообщалось, что пули попали в грудь и живот.

По имеющимся данным состояние Фицо оценили, как тяжелое. В партии премьера заявили об угрозе жизни политика и добавили, что ближайшие несколько часов станут решающими.