Москва, 15 мая, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Московскую систему отопления снова начнут переводить на летний режим работы с 17 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале ПАО «МОЭК».

Иван Шилов ИА Регнум

«С 17 мая начнём отключение отопления — получили соответствующее распоряжение от правительства города», — говорится в сообщении.

При этом с 20 мая в Москве начнутся профилактические отключения горячей воды. По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, корректировка графика не повлияет на продолжительность отключений: она по-прежнему не будет превышать десяти дней. Завершить все работы в полном объёме планируют до 25 августа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее отопление в столичных зданиях было отключено 27 апреля, однако с 6 мая тепло снова начали подавать из-за резкого похолодания. Так, в ночные часы температура воздуха в Москве опускалась до минусовых значений. Как отметили специалисты, такую непогоду принесло с собой ультраполярное вторжение. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что подобные аномалии нередко сопровождаются гололёдом, снегом и ночными заморозками.