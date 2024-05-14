Москва, 14 мая, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Из-за возобновления подачи тепла в жилые дома в Москве плановые отключения горячей воды начнутся позже запланированного срока. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

«Ежегодные плановые отключения горячей воды в этом году стартуют с 20 мая. Отключение горячей воды — это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадёжные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать», — объяснил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Отмечается, что корректировка графика не повлияет на продолжительность отключений. Как и в другие годы, она не превысит 10 дней. Завершить все работы в полном объёме планируют до 25 августа.

К отопительному сезону в Москве подготовят свыше 74 тысяч зданий, в том числе больше 34 тысяч жилых домов.

Из-за корректировки графика работу информационных ресурсов для проверки дат отключений по конкретным адресам временно приостановили, добавил Бирюков. Уточнённый график в ближайшие дни появится на портале mos.ru и на официальном сайте ПАО «МОЭК».

Ранее начать плановые отключения планировали с 14 мая.

Планам помешало похолодание, из-за которого мэр Москвы Сергей Собянин поручил возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. В ночные часы температура в столице опускалась до минусовых значений. Такую непогоду принесло с собой ультраполярное вторжение. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что подобные аномалии нередко сопровождаются гололедом, снегом и ночными заморозками.