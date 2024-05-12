Москва, 12 мая, 2024, 23:05 — ИА Регнум. Бюджет Министерства обороны России составляет 6,7% ВВП, это пока не критично, но он приближается к показателям середины 1980-х годов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, бюджет Минобороны и силового блока недавно был в районе 3%, затем показатель увеличился до 3,4%, но в последнее время он вырос до 6,7%.

«Это пока не критическая цифра, но мы постепенно приближаемся, в силу известных причин, в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас, к ситуации середины 80-х годов, когда вот эта доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%», — добавил представитель Кремля.

Это не критичный показатель, но чрезвычайно важный, он требует определённых решений, подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая президент России Владимир Путин отметил важность реалистичных подходов к бюджетной политике. Планировать главный финансовый документ страны нужно на основе бюджетных правил, отметил глава государства.

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля Путин подчеркивал, что правительство страны видит и прекрасно понимает имеющиеся угрозы в экономике страны. Однако власти уверены в их преодолении, ведь, несмотря на беспрецедентные вызовы, позитивные тенденции в экономике страны укрепляются. Статистика первых месяцев 2024 года свидетельствует о хороших темпах роста ВВП, отмечал президент.