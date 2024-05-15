Москва, 15 мая, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Отозванный из России для консультаций посол Германии Александр Ламбсдорф уже в скором времени вернётся в Москву. Об этом 15 мая заявили в посольстве ФРГ.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Александр Ламбсдорф

«Посол вернется в Москву в ближайшее время», ― уточнили в диппредставительстве.

Германия 6 мая отозвала своего посла в России для консультаций после обвинений в адрес Москвы в якобы совершённой кибератаке на ресурсы Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Как пояснил представитель МИД Германии, такое решение приняла глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок. Он также добавил, что посол останется в Берлине на протяжении недели, после чего вернётся в Москву.

Как сообщало ИА Регнум, Бербок 3 мая обвинила Россию том, что та якобы причастна к взлому учётных записей электронной почты членов правления СДПГ и других партий. Она пригрозила России ответом, заявив, что теперь может с уверенностью говорить о причастности к атаке «российской группировки APT28».

Кроме того, в МИД ФРГ вызвали исполняющего обязанности временного поверенного в делах посольства России в Германии в связи с якобы причастностью РФ к этим кибератакам. Позднее Европейский союз пригрозил, что примет меры против России из-за якобы связи хакеров с российскими спецслужбами.

В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения о том, что РФ и российские спецслужбы якобы причастны к кибератакам в Европе, являются лживой пропагандой, подтверждающей отказ Вашингтона от конструктивного диалога.

Дипломат добавил, что подобные провокационные заявления являются частью лживой антироссийской пропаганды и их количество по мере приближения даты проведения выборов президента США будет только увеличиваться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 14 мая, что Кремль решительно отвергает все заявления о «причастности» России к кибератакам на страны Евросоюза. Он подчеркнул, что все до одного эти заявления и марши со стороны европейских столиц носят абсолютно безосновательный характер.