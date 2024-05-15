Отозванный для консультации посол Германии вскоре вернётся в Москву
Москва, 15 мая, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Отозванный из России для консультаций посол Германии Александр Ламбсдорф уже в скором времени вернётся в Москву. Об этом 15 мая заявили в посольстве ФРГ.
«Посол вернется в Москву в ближайшее время», ― уточнили в диппредставительстве.
Германия 6 мая отозвала своего посла в России для консультаций после обвинений в адрес Москвы в якобы совершённой кибератаке на ресурсы Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Как пояснил представитель МИД Германии, такое решение приняла глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок. Он также добавил, что посол останется в Берлине на протяжении недели, после чего вернётся в Москву.
Как сообщало ИА Регнум, Бербок 3 мая обвинила Россию том, что та якобы причастна к взлому учётных записей электронной почты членов правления СДПГ и других партий. Она пригрозила России ответом, заявив, что теперь может с уверенностью говорить о причастности к атаке «российской группировки APT28».
Кроме того, в МИД ФРГ вызвали исполняющего обязанности временного поверенного в делах посольства России в Германии в связи с якобы причастностью РФ к этим кибератакам. Позднее Европейский союз пригрозил, что примет меры против России из-за якобы связи хакеров с российскими спецслужбами.
В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения о том, что РФ и российские спецслужбы якобы причастны к кибератакам в Европе, являются лживой пропагандой, подтверждающей отказ Вашингтона от конструктивного диалога.
Дипломат добавил, что подобные провокационные заявления являются частью лживой антироссийской пропаганды и их количество по мере приближения даты проведения выборов президента США будет только увеличиваться.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 14 мая, что Кремль решительно отвергает все заявления о «причастности» России к кибератакам на страны Евросоюза. Он подчеркнул, что все до одного эти заявления и марши со стороны европейских столиц носят абсолютно безосновательный характер.