Москва, 15 мая, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Россия пыталась мирными средствами урегулировать конфликт на Украине, ничего не получилось, заявил 15 мая президент России Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Чем эффективнее идёт работа на линии соприкосновения, тем больше шансов урегулировать ситуацию на Украине мирным путём», — отметил российский лидер.

Глава государства добавил, что российская сторона была вынуждена приступить к защите территории с помощью вооружённых сил. Президент подчеркнул, что Россия всегда стремилась к мирному урегулированию конфликта.

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