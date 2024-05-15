Москва, 15 мая, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Российские сапёры помешали ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области, сообщил 15 мая штурмовик ВС России с позывным Вин.

Известия/ Дмитрий Астрахань

Украинские военные, отступая в Харьковской области, заминировали дамбу. Они хотели таким образом не дать российской армии двигаться дальше.

Как сообщил Вин, ВСУ не успели произвести подрыв. Они бежали в сторону села Липцы. Российские военные разминировали объект.

«Зашли успешно, рассредоточились, противник оставил заряды на дамбе, и <…> наши сапёры успешно предотвратили затопление этого посёлка», — процитировали бойца «Известия».

Как передавало ИА Регнум, российские военные за сутки 13 мая успешно действовали в Харьковской области. Как сообщило Минобороны, военные группировки российских войск «Запад» нанесли удары по ВСУ и отразили пять контратак.

Военные российской группировки войск «Север» освободили в Харьковской области село Бугроватка, продвинувшись в глубину обороны ВСУ. Они нанесли удары по украинской армии в районах Липцов, Волчанска, а также села Веселого. В районе села Старица российские военные отразили контратаку ВСУ.

По данным председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, украинская армия начала перебрасывать на харьковское направление танки Leopard, стараясь спасти ситуацию.