Белгород, 15 мая, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН 20 мая по инициативе России проведёт заседание, посвящённое обстрелам Белгорода украинской армией, сообщил 15 мая посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в ходе поездки в город.

Елизавета Демидова/ТАСС

«У нас есть заявленное обсуждение 20 мая в Совбезе ООН», — заявил Мирошник.

Российский дипломат пояснил, что Москва работает над поднятием темы обстрелов украинской армией Белгородской области на заседании Совбеза ООН, а также на площадках ОБСЕ и других организаций. Он назвал вызовом массовую гибель гражданского населения.

Как сообщало ИА Регнум, в результате удара ВСУ по Белгороду 12 мая погибли 17 человек. Украинская армия применила для обстрела «Точку-У», РСЗО «Ольха» и Vampire. Ракетный удар частично разрушил жилой дом, где полностью обрушился подъезд.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим утратил понятия о человечности: ВСУ воюют с жилыми домами. Гибель белгородцев она назвала большой трагедией.

Губернатор Вячеслав Гладков 15 мая сообщил о нескольких воздушных целях, сбитых в Белгороде и Белгородском районе за прошедшую ночь.