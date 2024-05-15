Москва, 15 мая, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Киевский режим окончательно потерял какие-либо понятия о человечности. Об этом 15 мая в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя массированные обстрелы Белгорода 12 мая.

РИА Новости/Антон Вергун

«Страшная трагедия в Белгороде свидетельствует о том, что киевский режим окончательно потерял какие-либо понятия о человечности. Он опустился до войны с жилыми домами, мирными жителями», ― указала Захарова.

Дипломат добавила, что после обстрелов в Киеве в традиционной манере начали заявлять о своей непричастности к теракту. При этом она подчеркнула, что все причастные к террористической атаке на Белгород 12 мая понесут неотвратимое наказание.

«Следственный комитет России начал тщательное расследование преступлений киевской хунты в Белгороде. Все виновные в этой и других террористических атаках на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание за преступления против мирного населения», ― сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, утром 12 мая ВСУ обстреляли жилые кварталы Белгорода с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire.

На улице Щорса в Белгороде в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Жителей эвакуировали из дома. Поисково-спасательные работы завершили 13 мая. По данным МЧС, спасли 17 человек. Изначально сообщалось о 15 погибших. Позднее в МЧС сообщили, что число жертв обрушения подъезда многоэтажки возросло до 17 человек. Одну из жертв обнаружили 14 мая.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, также 12 мая в результате вечерних обстрелов погибли ещё трое мирных жителей.

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал обстрел Белгорода почерком «киевских негодяев».

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что реакция американских официальных лиц на атаку ВСУ по жилым кварталам Белгорода подчеркнула готовность Вашингтона делать всё, чтобы снять ответственность с Киева.

В министерстве обороны США признали массированный обстрел Вооружёнными силами Украины Белгорода 12 мая, однако от комментариев отказались. В Пентагоне заявили, что оставляют украинским официальным лицам, возможность комментировать недавние атаки, совершённые ими.