Белгород, 15 мая, 2024, 05:35 — ИА Регнум. В ночь на 15 мая над Белгородом и Белгородским районом на фоне объявленной около 04:25 мск ракетной опасности сработала система противовоздушной обороны (ПВО), на подлёте к городу сбито несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу», — написал губернатор Белгородской области в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате прямого попадания снаряда по частному жилому дому в посёлке Дубовое (Белгородский район) пострадали два человека. Женщину с ранением плеча и мужчину с ожогами доставили в областную клиническую больницу.

После отражения воздушной атаки со стороны Вооружённых сил Украины в посёлке Дубовое выявлены повреждения в семи частных жилых домовладениях, осколками посечены два автомобиля, повреждена линия электропередачи.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 15 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные отразили ракетную атаку, уничтожив над акваторией и в районе аэродрома «Бельбек» несколько воздушных целей. В результате падения осколков в районе села Полюшко началось возгорание, которое вскоре ликвидировали. Повреждений гражданской инфраструктуры не выявлено.