Москва, 15 мая, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Взятый в плен боевик неонацистского формирования «Братство» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Артём рассказал, как их готовили на базе в Киеве. Видео допроса украинского бойца Минобороны опубликовало в Telegram-канале.

Кадр из видео

«У нас были тренировки на нашей базе в Киеве. И были две недели курсов тактической медицины, тактики, вооружения, общие лекции», ― рассказал боевик.

Он также добавил, что ещё одну неделю они проходили практику на полигоне.

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Как сообщало ИА Регнум, военнослужащие группировки войск «Север» в ходе боевых действий в Харьковской области 10 мая взяли в плен боевиков из неонацистских формирований «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Братство». Как рассказал участник «Кракена» Илья Гут, после второго за день штурма он понял, что украинский бойцов окружают. Сложить оружие они решили после того, как в блиндаж попала граната, Гут получил ранение.

Украинский пленный рассказал, что группа бойцов украинского формирования «Братство» в ходе боёв под Харьковом сдалась в плен, когда один из них устроил взрыв в блиндаже. Боевик сообщил, что он с товарищами попал в плен 10 мая. Он добавил, что к ним относятся хорошо, всем раненым сразу оказали медицинскую помощь и вывели с линии фронта. Боец добавил, что больше не хочет воевать.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев уточнил, что российские военные взяли в плен более 60 боевиков «Кракена». Он отметил, что они уже дают показания и уже не выглядят как «бравые воины».