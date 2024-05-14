Москва, 15 мая, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш направил президенту России Владимиру Путину письмо по случаю инаугурации главы государства. Об этом во вторник, 14 мая, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

kremlin.ru Владимир Путин

«Да, письмо ушло», — указал представитель генсека всемирной организации, не раскрыв содержания письма, направленного главе российского государства.

По словам Фархана Хака, процедура носит формальный характер и подобные письма генсек ООН Гутерриш направляет избранным лидерам государства после их инаугурации, уточнили «Известия».

Как передавало ИА Регнум, инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая в 12:00 в Александром зале Большого Кремлёвского дворца. На церемонии инаугурации присутствовали члены правительства, депутаты Государственной думы, сенаторы Совета Федерации, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости.

8 мая Владимира Путина со вступлением в должность президента России поздравил МИД Китая. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Линь Цзянь в ходе брифинга отметила, что поздравительную телеграмму российскому лидеру по случаю инаугурации направил председатель КНР Си Цзиньпин.

Выборы президента Российской Федерации прошли в период с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин одержал убедительную победу с результатом 87,28%. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), за него проголосовали рекордные 76 млн человек. Явка на выборах с учётом дистанционного электронного голосования составила 77,49%. Участие в голосовании на президентских выборах приняли более 87 млн граждан РФ.