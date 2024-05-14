Тбилиси, 14 мая, 2024, 20:43 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах.

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«Я наложу вето», — сказала она в эфире американского телеканала CNN.

По её словам, закон об иноагентах отдаляет Грузию от вступления в Евросоюз.

Согласно грузинскому законодательству, после того, как парламент окончательно принял законопроект в третьем чтении, его должна подписать президент страны. Тогда он вступит в силу.

При этом, несмотря на наличие права вето у Зурабишвили, её отказ можно обойти простым большинством голосов в парламенте, которым обладает правящая партия «Грузинская мечта».

Как передавало ИА Регнум, 14 мая парламент Грузии принял в третьем финальном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра иноагентов и введение для них обязательной ежегодной отчётности о расходах.

Законопроект обсуждали в накалённой обстановке, так как против него выступили оппозиционные депутаты. Конфликт между народными избранниками привёл к драке.

Принятие закона сопровождалось постоянными митингами протестующих и драками. Разъяренной толпе даже удалось прорвать ограждение возле парламента в Тбилиси.

Служба госбезопасности Грузии 8 мая заявила, что организаторы провокационных протестов против законопроекта об иноагентах получают финансирование из-за рубежа. По информации ведомства, на акциях также присутствуют грузинские боевики, которые до этого участвовали в конфликте на Украине в рядах ВСУ.

США и Евросоюз начали критиковать власти Грузии за намерение принять законопроект об иноагентах, хотя он основан на американском законе, действующем с 1938 года. Посол США в Тбилиси Робин Данниган2 мая назвала инициативу грузинских властей несовместимой с курсом евроинтеграции. Дипломат призвала Тбилиси подтвердить, что он ещё верен прозападным ценностям.

На фоне этих заявлений основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвилиотказался встречаться в Тбилиси с помощником госсекретаря США Энтони БлинкенаДжеймсом О’Брайеном.