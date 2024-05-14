* * физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Рига, 14 мая, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Бежавшие из России актёры Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) выступили на концерте в Риге, читая стихи Корнея Чуковского. По их заверениям, собранные деньги пойдут на помощь жителям Украины.

Global Look Press

В афише концерта говорится, что артисты представили спектакль «Тараканище», а также детские и «недетские» стихи советского поэта. Кроме того, в программе выступления произведения писателей начала ХХ века Даниила Хармса и Николая Олейникова.

Подписчики Хаматовой в комментариях на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) отметили, что было мало желающих посетить концерт. Выступление беглых артистов назвали безрадостным.

«Хорошо, что Корней Иванович до этого позора не дожил…», — написал один из пользователей.

Как сообщало ИА Регнум, Смольянинов покинул Россию осенью 2022 года и перебрался в Латвию. В январе 2023 года заявил готовности участвовать в конфликте на Украине на стороне киевского режима. После эмиграции ему пришлось для зарабатывания денег выступать в переходах и в кафе.

Хаматова уехала из России в Латвию в феврале 2022 года, когда началась СВО на Украине. Она осудила действия России. После этого президент Владимир Путин подписал указ об исключении артистки из попечителей фонда «Круг добра». В январе 2024 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Минкультуры лишить Хаматову звания народной артистки России.