* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Рига, 3 ноября, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) рассказал в интервью телеканалу «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), что зарабатывает в Латвии игрой в переходах в составе музыкальной группы cheLovek.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он сообщил, что группа записала свой первый мини-альбом и через месяц собирается провести свой первый концерт в Латвии.

«То есть в течение года мы играем в переходе и доигрались до полноценной программы, альбома», — сказал Смольянинов.

В группу вошли люди «из новой жизни». По словам актёра, он ещё полтора года назад не знал никого из них.

Смольянинов осенью 2022 года уехал из России. В январе 2023 года стало известно, что актёр живёт в Латвии.

Он неоднократно высказывал осуждение в адрес российской политики и специальной военной операции. По словам актёра, он ненавидит всех, кто участвует в СВО. Также он заявил, что если бы попал на фронт, то воевал бы за Украину и пристрелил бы воюющего за Донбасс актёра Сослана Фидарова.

Следственный комитет России 9 января сообщил, что возбудит уголовное дело против Смольянинова после его заявления о готовности воевать на стороне ВСУ.

Фидаров, который вместе со Смольяниновым снялся в фильме «9 рота», заявил, что ему стыдно за него и что Смольянинов — позор России.

В конце февраля издание KP. RU сообщило, что у Смольянинова в России большой долг перед Налоговой службой в размере 92,4 тыс. рублей.