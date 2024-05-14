Москва, 14 мая, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Визит президента России Владимира Путина в Китай укрепит совместную работу Москвы и Пекина. Об этом 14 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время консультаций в Совете федерации по его назначению на должность.

Kremin.ru Председатель Си и Владимир Путин

«Уверен, что предстоящий визит президента России в Китайскую Народную Республику укрепит нашу совместную работу», — сказал он.

Министр подчеркнул, что дуэт Москвы и Пекина играет важнейшую балансирующую роль в мировых делах.

Дипломат выразил уверенность, что число союзников России и Китая, которых уже немало, продолжит расти, и это пойдёт во благо демократизации международных отношений.

Лавров также отметил, что Москва и Пекин объективно заинтересованы в том, чтобы продолжать лидировать в усилиях по установлению более справедливого демократичного миропорядка.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин 16–17 мая посетит Китай с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это будет его первая зарубежная поездка после вступления в должность.

Лидеры подробно обсудят все вопросы всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия двух стран и определят ключевые направления дальнейшего развития двустороннего практического сотрудничества. Планируется, что Путин и Си Цзиньпин подпишут совместное заявление, а также ряд двусторонних документов.

Путин в декабре 2023 года заявил о смене прежней модели глобализации на многополярность. Глава государства подчеркнул, что Москва выступает за реальную демократическую модель развития глобальной экономики, в то время как США эксплуатируют даже своих союзников для достижения собственных целей.