Москва, 14 мая, 2024, 13:46 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции за сутки российские военные уничтожили 14 ракет различного типа, находившихся на вооружении Военных сил Украины. Такие цифры 14 мая представило в сводке Министерство обороны.

Александр Полегенько/ТАСС

«Средствами противовоздушной обороны сбито девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США», — сообщило ведомство.

В министерстве добавили, что также удалось уничтожить 43 реактивных снаряда Vampire чешского производства и «Ольха».

Потери ВСУ составили до 25-ти военнослужащих, отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в ходе атак по украинским позициям российские войска уничтожили цех производства ударных беспилотников ВСУ.

14 мая стало известно, что российские военные улучшили положение на четырёх направлениях зоны СВО. Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что группировки российских войск «Восток», «Центр», «Запад» и «Юг» заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации.

Продвижение российских войск вынудило ВСУ начать переброску сил с краснолиманского направления к Харькову. Три бригады собрались направить к Харькову и Сумам для удержания позиций.