Харьков, Украина, 14 мая, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) начало перебрасывать дополнительные силы к Харькову и Сумам. Об этом 14 мая сообщил источник в российских силовых структурах.

Rick Mave/Global Look Press

Он уточнил, что речь идёт о трёх бригадах. Их снимают с краснолиманского направления, где российские военные продолжают вести активные военные действия.

«ВСУ снимают подразделения трёх бригад и перебрасывают их к Харькову и Сумам, чтобы удерживать позиции», ― процитировала «Газета.Ru» представителя силовых структур.

Представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 12 мая заявил, что подразделения группировки войск «Север» за прошедшие сутки освободили четыре населённых пункта в Харьковской области ― Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днём ранее ВС России освободили в Харьковской области пять населённых пунктов — Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья.

Российские бойцы 13 мая улучшили тактическое положение в районе Волчанска, Нескучного, Липцов и Весёлого в Харьковской области. Также российские подразделения отразили пять контратак штурмовиков ВСУ возле Глубокого и Тихого.

В тот же день украинский генштаб подтвердил, что российские войска вошли на северную окраину города Волчанска.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал Харьковскую область одним из наиболее горячих направлений на фоне продвижения Вооружённых сил России. По его словам, наиболее сложная для украинских войск ситуация сложилась как в районе Волчанска, так и в целом в приграничных районах Харьковской области.

Начальник генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич 13 мая заявил, что украинское командование в связи с продвижением российских военных в Харьковской области направило резервы и дополнительные вооружения.

Один из бойцов ВСУ рассказал, что скорость, с которой российские войска продвигаются в Харьковской области, шокировала украинских военнослужащих. По словам украинских военных, наступление российской армии на харьковском направлении обернулось адом для ВСУ.