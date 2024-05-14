Москва, 14 мая, 2024, 13:43 — ИА Регнум. За сутки группировки российских войск «Восток», «Центр», «Запад» и «Юг» заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации, сообщил 14 мая на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Военные Южной группировки, улучшив положение по переднему краю, нанесли поражение ВСУ в районах посёлка Белогоровка в ЛНР, сёл Георгиевка, Клещеевка, Раздоловка, Новомихайловка, Парасковиевка и Красное в ДНР.

«За сутки противник потерял более 520 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36», — сообщил Конашенков.

Также российские военные уничтожили три полевых склада боеприпасов украинской армии.

Группировка российских войск «Запад» в течение суток нанесла поражение формированиям украинской армии в районах сёл Кисловка в Харьковской области, Розовка в ЛНР и Торское в ДНР. ВС РФ отразили пять контратак ВСУ в районах населённых пунктов Макеевка, Стельмаховка, Червоная Диброва в ЛНР и села Синьковка в Харьковской области.

Украинские войска при этом потеряли до 120 военных, две боевые бронемашины, два автомобиля, гаубицы Д-20, Д-30 и орудие М119 американского производства калибра 105 мм.

Тактическое положение также улучшили за сутки подразделения группировки «Центр». Российские военные нанесли удары по ВСУ и отразили восемь контратак в районах посёлка Новгородское и сёл Нетайлово и Соловьёво в ДНР.

«Потери противника составили до 405 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и 122-мм гаубица Д-30», — сообщил Конашенков.

Российские военные группировки «Восток» заняли в течение суток более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах посёлка Урожайное, сёл Старомайорское и Водяное в ДНР и Дорожнянка в Запорожской области.

Украинская армия потеряли до 155 военных, а также два БТР, пять автомобилей, две САУ Krab польского производства калибра 155 мм, гаубицу М777 и боевую машину ЗРК «Стрела-10».

Официальный представитель Минобороны также сообщил, что российские средства ПВО за сутки сбили 14 ракет различного типа, запущенных украинской армией. Так, средства противовоздушной обороны сбили девять управляемых авиабомб Hammer французского производства, две противорадиолокационные ракеты HARM американского производства и три оперативно-тактические ракеты ATACMS, также произведённых в США. Также система ПВО уничтожила 43 реактивных снаряда Vampire чешского производства и «Ольха».

Конашенков также сообщил, что российские военные уничтожили в зоне СВО склады боеприпасов и горючего, авиатехнику на военных аэродромах, скопление живой силы и техники ВСУ в 143 районах.