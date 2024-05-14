Москва, 14 мая, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Российские войска в ходе атак по украинским позициям в зоне СВО уничтожили цех производства и хранения ударных беспилотников ВСУ, заявил 14 мая официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Кроме того, поражены склады боеприпасов, горючего и авиатехника на военных аэродромах, а также скопления живой силы и техники противника в 143 районах», — добавил он.

Конашенков уточнил, что ВС России наносили удары по контролируемой киевским режимом территории с помощью боевой авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Российские средства ПВО за сутки сбили 26 дронов, девять управляемых авиабомб Hammer, две противорадиолокационные ракеты HARM, три ракеты ATACMS, 43 реактивных снаряда РСЗО Vampire и «Ольха».

Как передавало ИА Регнум, 12 мая Конашенков сообщил, что подразделения Южной группировки войск ВС России за последние сутки уничтожили шесть полевых складов ВСУ с боеприпасами. Они также нанесли удары по личному составу и технике шести бригад ВСУ.

8 мая генерал заявил, что российские войска уничтожили цех по производству БПЛА 101-й бригады теробороны ВСУ. Они также уничтожили склады боеприпасов этого подразделения.