СМИ: Венгрия выступила против введения ЕС санкций против российского СПГ
Politico: Венгрия настороженно относится к санкциям ЕС против российского СПГ
Будапешт, 14 мая, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Венгрия не будет поддерживать новые антироссийские санкции, которые могут отрицательно повлиять на энергетику Евросоюза. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
«Мы проанализируем пакет ограничений, но не поддержим ничего, что может оказать негативное влияние на рынок газа в ЕС», — заявил знакомый с ситуацией венгерский чиновник.
Собеседник издания отметил, что Будапешт при обсуждении новых антироссийских санкций выразил настороженность касательно мер, затрагивающих газовую отрасль.
Любые санкции, которые ограничивают конкурентоспособность Европы в энергетическом секторе и стимулируют рост цен, Венгрия считает опасными, в свою очередь, заявил пресс-секретарь венгерского внешнеполитического ведомства Мате Пацолай.
Также издание отметило, что Германия и Италия предварительно высказались за введение санкций в отношении российского СПГ.
Как сообщало ИА Регнум, 3 мая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетовал, что ЕС до сих пор не выработал единую политику в отношении России. Он отметил, что разногласия возникают из-за того, что некоторые страны продолжают считать Москву другом.
Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже упоминал, что его страна никогда не хотела противостоять России. Ее целью было налаживать и расширять взаимные контакты.
22 апреля в разговоре с ИА Регнум ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что запрет на поставки СПГ из России в Европу приведет к росту цен, так как ЕС придется налаживать импорт из Катара. Россия же просто перенаправит освободившиеся объемы на азиатский рынок.