Будапешт, 14 мая, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Венгрия не будет поддерживать новые антироссийские санкции, которые могут отрицательно повлиять на энергетику Евросоюза. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Владимир Песня/РИА Новости

«Мы проанализируем пакет ограничений, но не поддержим ничего, что может оказать негативное влияние на рынок газа в ЕС», — заявил знакомый с ситуацией венгерский чиновник.

Собеседник издания отметил, что Будапешт при обсуждении новых антироссийских санкций выразил настороженность касательно мер, затрагивающих газовую отрасль.

Любые санкции, которые ограничивают конкурентоспособность Европы в энергетическом секторе и стимулируют рост цен, Венгрия считает опасными, в свою очередь, заявил пресс-секретарь венгерского внешнеполитического ведомства Мате Пацолай.

Также издание отметило, что Германия и Италия предварительно высказались за введение санкций в отношении российского СПГ.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетовал, что ЕС до сих пор не выработал единую политику в отношении России. Он отметил, что разногласия возникают из-за того, что некоторые страны продолжают считать Москву другом.

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже упоминал, что его страна никогда не хотела противостоять России. Ее целью было налаживать и расширять взаимные контакты.

22 апреля в разговоре с ИА Регнум ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что запрет на поставки СПГ из России в Европу приведет к росту цен, так как ЕС придется налаживать импорт из Катара. Россия же просто перенаправит освободившиеся объемы на азиатский рынок.