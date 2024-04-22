Москва, 22 апреля, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Введение запрета на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз может привести к увеличению цен на газ. Об этом 22 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя заявление министра иностранных дел Швеции Тобиаса Билльстрёма о том, что запрет на поставки СПГ из России в ЕС будет включён в 14-й пакет антироссийских санкций.

Иван Шилов ИА Регнум

Юшков отметил, что Россия сейчас является вторым по объёму поставщиком СПГ на европейский рынок после США.

«В случае введения запрета на поставки СПГ из России газ будет перенаправлен на азиатский рынок. А Европа может получать СПГ из Катара. Однако это может привести к росту цен на газ, что нанесёт ущерб европейской экономике, которая уже пострадала от предыдущего роста цен. В Европе многие предприятия сократили энергоёмкие производства, например производство химической продукции, азотных удобрений, в результате пострадала энергоёмкая промышленность», — отметил эксперт.

По его словам, бюджет России от санкций против СПГ сейчас не пострадает, так как в настоящее время газ идёт в Европу в рамках реализации проекта «Ямал СПГ», который имеет налоговые льготы. Однако в долгосрочной перспективе это может нанести ущерб российскому бюджету, так как при нормальной работе проекта «Ямал СПГ» начал бы выплачивать налоги.

Эксперт также предположил, что европейцы намерены ввести санкции против российского СПГ под давлением США, которые уже ввели санкции против «Арктик СПГ 2». Однако это может привести к сопротивлению, например, Венгрии, руководство которой понимает, что санкции против российского газа приведут к его дефициту и росту цен на любой газ, пояснил Юшков.

Активно сопротивляться может и французское лобби, так как 20% в «Ямал СПГ» принадлежит французской компании Total, а контрольный пакет — у российской компании «Новатэк». Однако в самом «Новатэке» у Total ещё порядка 20%, поэтому от подобных санкций очень сильно пострадает французский бизнес. Поэтому, возможно, санкции на поставки сжиженного природного газа из России в Евросоюз введены не будут, предположил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, Еврокомиссия приступила к разработке 14-го пакета санкций сразу после утверждения предыдущего набора мер 23 февраля. В 13-й пакет вошли ограничения в отношении 106 физических и 88 юридических лиц из России и ряда других стран.

Совет Европейского союза 12 апреля принял директиву, устанавливающую уголовную ответственность за обход санкций на уровне содружества. В Совете ЕС подчеркнули, что намеренный обход рестрикций должен повлечь за собой лишение свободы в качестве максимального наказания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкционные упражнения, направленные против России, будут продолжаться, иллюзий на этот счёт в Москве не питают. По его словам, понятно, в какие области будут стараться бить оппоненты. Очевидно и то, что они, стиснув зубы, готовы испытывать негативный эффект. Россия будет пытаться минимизировать последствия, добавил представитель Кремля.